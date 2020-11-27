Habertürk canlı yayınında ilginç anlar!

Habertürk TV’de ilginç anlar yaşandı. Haberlerin sunulduğu canlı yayın sırasında bir çalışan bir anda kameranın görüntüsüne girdi. Canlı yayına girdiğini fark eden çalışanın, hızlı adımlarla yürümeye çalıştığı anlar izleyenleri güldürdü.

Canlı yayında olduğunu fark edince hızlıca yürüdü

Daha önce canlı yayın sırasında çıkan garip seslerle gündem olan Habertürk'te bu kez arka plana başka bir çalışanın stüdyoya girmesi eklendi.

Habertürk TV Ana Haber Bülteninde haberlerin sunulduğu anda kısa süreliğine bir kanal çalışanı stüdyoya girdi. Kucağında bir şeyler taşıdığı görülen çalışanın canlı yayına girdiğini fark etmesinin ardından hızlı hızlı yürümeye çalışması ise görenleri güldürdü.