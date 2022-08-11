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Siyaset Habersiz çökmüşler! Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi fena yakalandı
Siyaset

Habersiz çökmüşler! Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi fena yakalandı

Müzisyen Erdal Güney, eserini izinsiz kullanan Zafer Partisi‘ni sosyal medyadan uyardı. Zafer Partisi’nin paylaşımı uyarının ardından silindi.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 14:16:00 -
Habersiz çökmüşler! Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi fena yakalandı

Zafer Partisi, Anafartalar Zaferi kutlaması için hazırladığı videoda izinsiz bir şekilde müzisyen Erdal Güney’in ‘Bozdoğan’ adlı bestesini kullandı. Duruma tepki gösteren Erdal Güney “Sosyal medya hesaplarınızda ‘Bozdoğan’ adlı bestemi kullanmaktasınız, izin vermiyorum. Dikkate almanızı öneririm” diyerek Zafer Partisi’ne tepki gösterdi.

Zafer Partisi’nin sosyal medya hesaplarından söz konusu video “Bazıları uyuyacak, bazıları uyandıracak; Ey Türk Gençliği! Bazıları unutacak, bazıları hatırlatacak; Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir! Ve bir ses haykıracak; Ne Mutlu Türk’üm Diyene!” ifadeleriyle paylaşılmıştı.

Zafer Partisi’nin ilgili paylaşımını Güney’in tepkisinin ardından kaldırdığı görüldü.

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