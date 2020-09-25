Haberler peş peşe geldi! Birçok ilde harekete geçildi

51 vatandaşın hayatını kaybettiği 6-7 Ekim olaylarının faillerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 7 ilde 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik de İstanbul merkezli 26 ilde düğmeye basılan operasyonda ise 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı.

Gözatı kararı verilenler arasında 6-7 Ekim olaylarının failleri HDP'li Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Altan Tan da bulunuyor.

Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyonun düğmesine bastı

Çok sayısa güvenlik gücünün katıldığı operasyonlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığı, önceden belirlenen birçok adresde de aramaların devam ettiği öğrenildi.

Başsavcılık açıklama yaptı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "06-07-08/ Ekim 2014 tarihlerinde, Ülkemiz genelinde 'KOBANİ' olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde; PKK/KCK terör örgütü sözde örgüt yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile HDP (Halkların Demokratik Partisi) MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları ile PKK/KCK terör örgütünün bazı basın yayın organlarında “Fırat Haber Ajansı ve Gençlik Yapılanması, Kadın Yapılanması v.b” üzerinden halkı sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda yaptıkları çağrılar üzerine;

Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki iller başta olmak üzere (35) il, (96) ilçe ve (131) yerleşim yerinde, özellikle 06.10.2014 tarihinden başlayarak 07-08-09.10.2014 tarihlerinde yollara barikatlar kurmak sureti ile yolların kesildiği, uzun namlulu silah, molotof kokteyli havai fişek, taş ve sopa kullanmak suretiyle kamu binalarına, kamu araçlarına, vatandaşların ikametlerine, işyerlerine ve araçlarına zarar verildiği, çok sayıda vatandaşın ve kolluk kuvvetinin olaylarda yaralandığı, bazı illerimizde vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği olaylar meydana gelmiştir" denildi.