Haberi alan oraya koşuyor! Köylülerin geçim kaynağı oldu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde girişimci Ayşe Kurban, kadınlar için ürettikleri ürünleri satabilecekleri pazar oluşturdu.

Köy ve mahallelerde kadınlar ürettiği süt ürünleri, sebze, meyve, el yapımı reçel ve pekmezleri getirdikleri Kireçhane pazarında satışa sunmaya başladı.

Gelir elde eden kadınlara özenen diğer kadınlarda köylerinde inek ve tavuk almaya başladı, üretime geçti. Vatandaşların ilgi gösterdiği doğal ve organik ürünler kısa sürede tükeniyor.

"Tekrar inek, tavuk alan köylülerimiz var"

Kireçhane pazarının kurulmasına öncülük yapan girişimci Ayşe Kurban, kadınların pazar sayesinde üretime yöneldiklerini belirterek "Pazarımızın kurulmasıyla birlikte tekrar inek, tavuk alan köylülerimiz var. Burada yöreye özel ot tavamız var, portakal reçeli, karadut, turşu, salep, kadayıf, sarma, çeşitli ekmeklerimiz ve boncuk işlerimiz var. Pazardaki tüm ürünleri kadınlarımız üretiyor" dedi.

"6 gün üretip, bir gün satıyoruz"

Doğal ürünler ürettiklerini söyleyen Cemile Bayraktar da "Haftada 6 gün üretip, bir gün satıyoruz. Geceden sabahlara kadar çalışıyoruz. Tarlamızda, bağımızda, bahçemizde yetişen meyvelerimizden reçeller yapıyoruz. İneklerimizin sütünden peynir, yoğurt yapıyoruz. Burada üretilen her şey tamamen doğal.Çok güzel tepkiler alıyoruz. İnşallah başka ilçelerimize de kadınlarımıza da öncülük edeceğiz" diye konuştu.