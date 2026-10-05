  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD İsrail’e 3 bin asker konuşlandırdı! Vahap Seçer ve iki belediye başkanı hakkında sıcak gelişme İsrail’den “dijital kıyamet” hazırlığı! Türkiye için kritik uyarı Ali Karahasanoğlu’ndan Şamil Tayyar’a “mış mış” tepkisi! Mısır’da kritik dörtlü Afrika zirvesi! 4 ülkeden ortak mesaj 5 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi 5 Ekim 1952: Kâmil Kepekçioğlu'nun vefatı (Asker, Tarihçi ve Arşiv Uzmanı) İşgalci devlet katletmeye devam ediyor Özgür Özel’den koltuk ikbalı için yeni siyasi hesaplar! Milliyetçi oylara göz dikip Türkiye İttifakı kılıfına sarıldılar İsrail'den alçak kuşatma hamlesi! El Halil'e Filistinlilerin hayatını zindana çeviren 3 demir kapı daha diktiler
Gündem Haber alınamayan karı-kocadan acı haber! Ölü bulundular
Gündem

Haber alınamayan karı-kocadan acı haber! Ölü bulundular

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber alınamayan karı-kocadan acı haber! Ölü bulundular

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir süredir kendilerinden haber alınamayan yaşlı çift, yakınlarının haber vermesiyle eve giren ekipler tarafından ölü bulundu.

Gemlik ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde yaşayan 60'lı yaşlardaki Asiye Kara ve Vural Kara'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler çifti hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde Asiye Kara ve Vural Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, çiftin kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23