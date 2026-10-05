Haber alınamayan karı-kocadan acı haber! Ölü bulundular
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir süredir kendilerinden haber alınamayan yaşlı çift, yakınlarının haber vermesiyle eve giren ekipler tarafından ölü bulundu.
Gemlik ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde yaşayan 60'lı yaşlardaki Asiye Kara ve Vural Kara'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler çifti hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde Asiye Kara ve Vural Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, çiftin kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.