Genel kanının aksine, evlerdeki mikroorganizma yoğunluğu yalnızca tuvalet ve banyo gibi alanlarla sınırlı değil. Özellikle bulaşıkların yıkandığı mutfak tezgâhları, süngerler ve temizlik bezleri, bakteri oluşumu açısından risk taşıyan noktalar arasında bulunuyor. Günlük hayatta sürekli kullandığımız bu eşyalar, gerekli hijyen koşulları sağlanmadığında mikroorganizmaların çoğalması için elverişli ortamlara dönüşebiliyor.

KLOZET KAPAĞINDAN BİLE DAHA FAZLA BAKTERİ TAŞIYOR

Uzmanların mikrobiyolojik incelemelerine göre, mutfak süngerlerinin çok küçük bir bölümünde bile milyonlarca bakteri bulunabiliyor. Yapılan karşılaştırmalarda, özellikle sürekli nemli kalan bulaşık süngerlerinin klozet kapaklarına göre yaklaşık 200 bin kat daha fazla mikrobiyal yük taşıyabildiği ifade ediliyor.

Süngerlerin bu kadar fazla mikroorganizma barındırmasının arkasında ise birkaç önemli neden bulunuyor. Gözenekli yapıları, uzun süre nemli kalmaları ve bulaşık temizliği sırasında içlerinde biriken yemek kalıntıları, bakterilerin çoğalmasını kolaylaştırıyor. Bu özellikler, mutfak süngerlerini mikroorganizmaların barınması ve yayılması açısından oldukça elverişli hale getiriyor. Benzer şekilde bulaşık bezleri de yeterince temizlenmediğinde bakteri birikimine zemin hazırlayabiliyor.

MUTFAK SÜNGERLERİNDE TEHLİKELİ MİKROORGANİZMALAR DA BULUNUYOR

Mutfak süngerlerinde biriken bakterilerin tamamı zararsız çevresel mikroorganizmalardan oluşmuyor. Araştırmacıların dikkat çektiği önemli konulardan biri de bu süngerlerde insan sağlığını tehdit edebilecek hastalık yapıcı bakterilerin bulunabilmesi.

Özellikle gıda zehirlenmeleri ve sindirim sistemi enfeksiyonlarıyla ilişkilendirilen E. coli ve Salmonella gibi patojenler, uygun koşullar oluştuğunda mutfak süngerlerinde barınabiliyor. Bu bakterilerin temizlik sırasında farklı yüzeylere veya gıdalara taşınması, mide ve bağırsak enfeksiyonları açısından risk oluşturabiliyor.

Dolayısıyla mutfak temizliğinde yalnızca tezgâhların ve bulaşıkların temizlenmesine odaklanmak yeterli değil. Temizlikte kullanılan süngerlerin hijyenine de aynı ölçüde önem vermek gerekiyor. Sık aralıklarla değiştirmek, kullanım sonrasında iyice durulayıp kurumasını sağlamak ve kirli süngerleri uzun süre kullanmamak, mutfakta bakteri oluşumunu sınırlandırmaya yardımcı olabilecek temel önlemler arasında yer alıyor.