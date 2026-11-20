Kaza; Bilecik - Bozüyük - Eskişehir kara yolu Soğuksu mahallesi mevkiindeki meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden Bekdemir köyü istikametine seyir halindeki 11 SK 931 plakalı araç sürücü L.C.D. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma vurarak durabildi.

Kaza yerine giden ekipler araçta kimsenin olmadığını belirledi. Kısa bir çalışmanın ardından sürücünün L.C.D. isimli şahıs olduğu ve ehliyeti olmadığı için olay yerinden kaçtığını bilgisine ulaştı. Kaza sonrası aradığı arkadaşı ile birlikte Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden L.C.D.'nin ayak bileğinde çatlak olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.