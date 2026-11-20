POSTANE MAHALLESİ’NE YENİ MUHTARLIK HİZMET BİNASI: Bingöl, saha ziyareti kapsamında Postane Mahallesi’nde inşaatı devam eden Muhtarlık Hizmet Binası’nı da inceledi. Postane Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaçar’ın da eşlik ettiği incelemede çalışmalar hakkında bilgi alan Bingöl, yeni hizmet binasının en kısa sürede tamamlanarak mahalle sakinlerinin kullanımına sunulacağını belirtti. Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Postane Mahallesi’ndeki yatırımlarla yeni yaşam alanları oluşturduklarını ifade ederek, mahallelerin ihtiyaçlarına cevap veren ve yaşam kalitesini artıran projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.