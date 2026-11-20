Başkan Bingöl projeyi yerinde inceledi: Tuzla’da Kapsül Kütüphane için kollar sıvandı
Tuzla Belediyesi, öğrencilerin ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, yapımı devam eden Muhtarlık Hizmet Binası ile Kapsül Kütüphane Projesi’ni yerinde inceledi. Öğrencilere ve vatandaşlara sessiz, modern ve teknolojik altyapıya sahip bağımsız çalışma alanları sunacak proje kapsamında, QR kod sistemiyle kullanılabilen 17 çalışma kapsülü oluşturulacak.