Haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
Manisa'da bir süredir kendisine ulaşılamayan kadın evinde ölü bulundu.
Manisa-Şehzadeler'de bir süredir kendisine ulaşılamayan kadın evinde ölü bulundu.
Yarhasanlar Mahallesi 8 Eylül Caddesi'ndeki apartmanın 2. katında yalnız yaşayan Gülşen Kocaoğlu'ndan (58) haber alamayan bir yakını durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın merdiveni ile balkondan eve giren itfaiye ekipleri, Kocaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Kocaoğlu'nun cesedi, incelemenin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.