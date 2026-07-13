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Yerel Haber alınamayan doktor odasında ölü bulundu
Yerel

Haber alınamayan doktor odasında ölü bulundu

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Haber alınamayan doktor odasında ölü bulundu

Şanlıurfa’da Karaköprü İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli aile hekimi Ahmet Güneri, kaldığı sendika misafirhanesindeki odasında ölü bulundu.

Şanlıurfa’da 34 yaşındaki aile hekimi Ahmet Güneri, konakladığı sendika misafirhanesindeki odasında ölü bulundu.

 

Edinilen bilgiye göre, olay Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde yaşandı. Türkiye Yol-İş Sendikasına ait misafirhanedeki görevliler, burada konaklayan Karaköprü İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli aile hekimi Ahmet Güneri'den (34) haber alamayınca odasını kontrol etti. Doktorun kapıyı açmaması üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, odasında hareketsiz halde bulunan doktorun hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Doktorun ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı öğrenildi.

 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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