Haber ajansları operasyonlara yetişemiyor: Gaziantep'te bin 124 şüpheli yakalandı

Gaziantep’te yapılan asayiş operasyonlarında çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilirken yakalanan bin 124 şüpheli şahıstan 252’si tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 -8 Ekim tarihleri arasında meydana gelen asayiş suçları ile ilgili operasyonlar yaptı. Yapılan operasyonlarda 69 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet ruhsatsız tüfek, 23 adet kurusıkı tabanca, 602 adet fişek ele geçirilirken 137 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Operasyonlar sonucunda, belirlenen olaylara karıştıkları tespit edilen bin 124 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 252’si sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.