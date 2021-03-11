Haber ABD’den geldi! Altın ve dolar alacaklar için kritik gelişme

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık koronovirüs yardım paketini imzalayacak olması doları zayıflattı.

ABD'de 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketini Cuma günü Başkan Biden tarafından imzalanacak olması ve ABD Hazine kağıdı getirileri ile ABD Doları'nın zayıflamaları altın fiyatının son 1 haftanın en yüksek seviyesine çıkmasına yardım etti. Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 3 Mart'tan bu yana ilk kez 1734,70 dolar seviyesini gördü. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,34 artışla 1731,36 dolar seviyesinde.

Analistler, piyasalarda gözlerin bugün yapılacak ECB Yönetim Konseyi toplantısında olacağına işaret ediyorlar. ECB'nin yükselen tahvil getirilerine karşı varlık alımlarını hızlandırma yönünde adım atıp atmayacağı izlenecek. Spot altın için ilk direnç seviyesi 1.946 dolar, aşağıda ise 1.715 dolar desteği bulunuyor.

Hafif düşüler bekleniyor

Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları son dakika bilgisine göre; bugün anlık olarak hafif bir düşüş eğilimi söz konusu. Bugün 22 ayar bilezik fiyatı 377,70 TL’den işlem görürken tam altın fiyatı ise 2.689,77 liradan işlem görüyor.