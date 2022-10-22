Hababam Sınıfı'ndaki Akil Hoca'nın kızı meğer bakın kimmiş! Ağzınız bir karış açık kalacak

Yeşilçam'ın efsane projelerinden olan Hababam Sınıfı serisinin oyuncuları özel hayatlarıyla gündemde. Hababam Sınıfı'nın felsefe hocası Akil Öztuna'nın kızını görenler şok oluyor. Meğer babası gibi o da oyuncuymuş. Tosun Paşa filminde Tellioğulları'nın liderini canlandıran Akil Öztuna, trajik ölümüyle herkesi üzmüştü.

Usta oyuncunun kendisinden ünlü kızını görenler gözlerine inanamıyor! Bakın Akil Öztuna'nın ünlü kızı kimmiş...

Hababam Sınıfı'nın gözleri görmeyen felsefe hocası rolüyle hafızlara kazınan ve daha sonrasında Tosun Paşa filminde Tellioğlulları'nın lideri olarak karşımıza çıkan Akil Öztuna, oyunculuğuyla herkesin gönlünde taht kurmuştu.

Ölümü ile yasa boğmuştu

Tosun Paşa filminin çekimlerinde deveden düşerek hastaneye kaldırılmış ve ardından geçirdiği iç kanama sebebiyle hayatını kaybeden Akil Öztuna, ölümüyle herkesi yasa boğmuştu.

Kızını görenler şok oluyor

Birçok filmde rol alan Akil Öztuna'nın kızını görenler şok oluyor. Meğer kızı da kendisi gibi oyuncuymuş...

İşte Akil Öztuna'nın kendisinden de ünlü olan kızı...

Aytaç Öztuna kimdir?

Aytaç Öztuna, 1950 yılında İstanbul'da doğdu. Türkiye Öğretmenler Sendikası'nda sahnelenen Maksim Gorki'nin Ayaktakımı Arasında adlı oyunu ile tiyatroya başlayan Aytaç Öztuna, dans eğitimleri de aldı.

Aytaç Öztuna, Genar Tiyatrosu, Türk Yazarları Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Devekuşu Kabare ve Sadri Alışık tiyatrosu gibi birçok tiyatroda uzun yıllar oyunculuk yaptı. Ayrıca dizi ve sinema filmlerinde de rol aldı.