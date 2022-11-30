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Aktüel Güzellik yarışmasına katılan yarışmacı çarpıldı
Aktüel

Güzellik yarışmasına katılan yarışmacı çarpıldı

Meksika’nın Michoacan eyaletinde düzenlenen Senorita Sahuayo 2022 Güzellik Yarışması'nda katılan kadın yarışmacı sahnede çarpılarak hayatının şokunu yaşadı.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 03:27:00 - 2022-11-30 03:32:09

Meksika’da düzenlenen güzellik yarışmasında bir yarışmacı mikrofonu eline aldığında elektrik akımına kapılarak yere yığıldı.

Meksika’nın Michoacan eyaletinde düzenlenen Senorita Sahuayo 2022 Güzellik Yarışması'nda ikinci olduktan sonra konuşma yapmak üzere sahneye çıkan 22 yaşındaki yarışmacı Andrea Granados Victor, mikrofonu eline aldığı anda elektrik akımına kapıldı.

Mikrofonu tutunca elektrik çarptı

Bir süre çığlıklar atarak elindeki mikrofonu bırakmaya çalışan Victor sonunda yere yığılarak mikrofonu düşürdü.

"Resmen şarj oldum"

Çevredekilerin yardımıyla ayağa kaldırılan genç kadın, bir kaç dakika sonra kendine geldi. Konuşmasını yapmak için yeniden sahneye çıkan Andrea, “Resmen şarj oldum. Hepinize teşekkür ederim. Tanrıya şükür iyiyim” dedi.

 

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