Güzel havanın ve nehirlerin tadını çıkardılar

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi Edirne’de de 65 yaş üstü vatandaşlar sokaklara akın etti. “Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun” diyen Edirneli yaşlılar, “Tüm ihtiyaçlarımız karşılandı. Evde olmaktan vücudumuz kireçlenmişti, temiz hava çok iyi geldi” dediler.

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile Edirne’de saatler 11.00’i gösterdiğinde haftalardır dışarı çıkamayan yaşlılar sokaklara akın etti. Maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyan 65 yaş üstü Edirneliler, hem güzel havanın hem de tarihi köprüler üzerinde nehirlerin tadını çıkardı.

“Hiçbir şeyimiz eksik kalmadı, alışverişimiz maaşımız her konuda bize yardımcı oldular”

Müzehher Ustabaşı, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Önce Cumhurbaşkanımıza sonra Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizim her şeyimizi çok güzel karşıladılar. Hiçbir şeyimiz eksik kalmadı, alışverişimiz maaşımız her konuda bize yardımcı oldular. Allah bizim devletimize hiçbir zaman zeval vermesin. Güzel havaya aldanmamız lazım. Bu kadar çıkmak bize yeter. Evde bacaklarımız yavaş yavaş kireçlenmeye başlamıştı. Allah bu pis musibetten bizlere korusun. Bundan sonra inşallah her şey daha güzel olacak” dedi.