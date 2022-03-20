‘Güzel adam’ dualarla anılıyor

28 Şubat postmodern darbesine karşı verdiği mücadeleyle dönemin sembol isimlerinden olan Türk siyasetinin renkli simalarından ve eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, vefatının 4’üncü yılında anılıyor. 1945’te Gaziantep’te dünyaya geldi Güzel, Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcülüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlerinde bulundu. Batı Çalışma Grubuna karşı Demokrasi Çalışma Grubu’nu kuran Güzel, 3.5 yılda 500 bin kilometre yol yaptı, 1276 konferans verdi, 10 binin üzerinde konuşma yaptı ve 28 Şubat darbesinin haksızlığını anlattı. 19 Mart 2018’de 73 yaşında vefat eden Güzel, son olarak Akit Gazetesinde yazılar kaleme almıştı.