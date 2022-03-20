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Aktüel ‘Güzel adam’ dualarla anılıyor
Aktüel

‘Güzel adam’ dualarla anılıyor

28 Şubat darbecilerine karşı verdiği mücadele ile tanınan ve “Halkın emaneti silahlar halka çevrilirse, tankların üzerine çıkarım” çıkışı sebebiyle ‘Tank Hasan’ diye anılan Hasan Celal Güzel, vefatının 4. yıldönümünde dualarla yâd ediliyor. Batı Çalışma Grubuna karşı Demokrasi Çalışma Grubu’nu kuran Güzel, Devlet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 09:15:00 -
‘Güzel adam’ dualarla anılıyor

28 Şubat postmodern darbesine karşı verdiği mücadeleyle dönemin sembol isimlerinden olan Türk siyasetinin renkli simalarından ve eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, vefatının 4’üncü yılında anılıyor. 1945’te Gaziantep’te dünyaya geldi Güzel, Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcülüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlerinde bulundu. Batı Çalışma Grubuna karşı Demokrasi Çalışma Grubu’nu kuran Güzel, 3.5 yılda 500 bin kilometre yol yaptı, 1276 konferans verdi, 10 binin üzerinde konuşma yaptı ve 28 Şubat darbesinin haksızlığını anlattı. 19 Mart 2018’de 73 yaşında vefat eden Güzel, son olarak Akit Gazetesinde yazılar kaleme almıştı.

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Yorumlar

...

o kaslar fasülyeyle zor sinan engin yesin belki kafa derisinini buruşuğu düzelmez ama helada ıkınırken can verebilir millet de bu ahlaksız ayakçıdan kurtulur belki!

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