Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ: Süreç her an başlayabilir

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yükselen tansiyon düşmüyor. Aliyev, saldırı olduğu dönemde ofise gitmeyen Dışişleri Bakanı'nı görevden aldı. Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Ankara'da Hulis Akar'la görüştü. Akar, son saldırılarla ilgili olarak 'Bunlar Ermenilerin boyunu aşan teşebbüsler' ifadesini kullandı.

CNN TÜRK canlı yayınına katılan Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ ise Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilime ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Ermenistan'ın 3 milyon nüfusu var. Nüfusunun büyük çoğunluğu da yaşlı. Azerbaycan ile kıyaslanamayacak bir nüfusu var. Azerbaycan'ın 10 milyona yakın nüfusu var. Türkiye olarak 25 Şubat'ta imzalanan anlaşma gereği Azerbaycan'a 200 milyon kaynak ayırdık. Artık İHA ve ATAK helikopterlerinin Azerbaycan'a verilmesiyle ilgili süreç de başlayabilir. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilimin ben sıcak savaşa dönüşeceğini sanmıyorum" dedi.