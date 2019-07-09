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Güvenlik uzmanları Abdullah Ağar ve Mete Yarar'dan dikkat çeken S-400 değerlendirmesi

Güvenlik uzmanları Abdullah Ağar ve Mete Yarar, S-400 meselesi ve bundan sonra işleyecek sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundular.

09 Temmuz 2019 Salı 20:40
Güvenlik uzmanları Abdullah Ağar ve Mete Yarar'dan dikkat çeken S-400 değerlendirmesi

Dün Bosna Hersek ziyareti öncesinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400'lerin teslimatı konusunda bir sorun olmadığını söylerken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'ye Rusya yapımı S-400 savunma sistemi gönderilmesini içeren anlaşmanın, uygulama aşamasında olduğunu duyurdu.

Peskov söz konusu sistemin Türkiye'ye sevkiyatının hangi aşamada olduğuna ilişkin ise net bilgi vermedi. Geçtiğimiz Pazar günü hava ve füze savunma sistemlerinin 2 kargo uçağına yükleneceği duyurulmuştu. Türkiye'ye gelecek S-400'leri taşıyan uçakların, bugün Rusya'nın Tver (Levsky) şehrinden kalkış yapacağı belirtiliyor.

Haber7'de yer alan habere göre; güvenlik ve strateji alanında uzman isimler olan Abdullah Ağar ve Mete Yarar, S400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'yi gelişi ve sonrasında yaşanabileceklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ağar, bu sistemle beraber çok önemli şeylerin yaşanacağını vurgularken, Yarar S400'ün 15 Temmuz'da Türkiye'de olacağını söyledi.

Abdullah Ağar:

Amerikalıların Türkiye’nin S400’ü alması hususunda yaptıkları haksızlıklar ve baskılar vicdan yapmış gibi gözükmeleri kendi menfaatleri açısındandır. Yoksa Türkiye’nin tezini kabullenme anlamına gelmez. Sonuçta bu silah sisteminin ortaya koyacağı insiyatifler ve caydırıcılıklar bir şekilde ABD, Türkiye’yi bu noktaya iteklemiş ve bunun neticesinde Türkiye – ABD ilişkileri yıpranmıştır. Denge bu silah sistemi üzerinden yürütülecektir. Şu an silah sisteminin alınmasıyla beraber dengeler değişecek.

Bundan sonra çok önemli gelişmeler yaşanacak

Sizin bir savunma sistemininiz oluşması lazım. Bizim alçak ve orta irtifada var olan sistemlerimiz yetersizdi. Uçak saldırısını F16’larla karşılayabilirsiniz. S400’ler birçok açığı kapaatacak. Sadece bu yeterli mi? Hayır. Alçak ve orta irtifayı da çözmeniz lazım. Kıyı ve ada emniyetini de almanız lazım. Bu noktada şu an Kıbrıs stratejik önem arz ediyor. Buralarda konuşlandırılacak balistik – taktik füzeleri A2’ler çok önem arz ediyor. Bunun alınmasıyla beraber Suriye ve Doğu Akdeniz’deki insiyatifimiz genişleyecek. Bu birilerini çok rahatsız etmiş durumda. Türkiye bunlardan mahrum bırakıldı. Şimdi bu sistemleri alınca çok farklı bir noktaya gitti iş. ABD bu süreci çok kötü yönetti. PKK – YPG sevdası yüzünden durumu bu noktaya getirdi. Bundan sonra çok önemli gelişmeler yaşanacak.

Mete Yarar:

Başlangıçtan beri bunun bir yol haritası vardı ve ne olacağı da belliydi. Onlarca senaryoyu konuşarak tartışıyoruz. Aslında olması gereken oldu. Şimdi de geldikten sonraki senaryoyu konuşuyoruz. İki sistem dört batarya gelecek. Artık bu sistem alınmıştır ve uygun yerlere kurulacaktır. 15 Temmuz günü Türkiye’de olacaktır. Ülkeler kararlarını verirler ve bunun arkasında dururlar. Türkiye egemen bir devlet olarak kararı almıştır ve önemli olan toplum olarak bunun arkasında olunması gereklidir.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 20:40
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. S-400
  3. Kremlin
  4. S-400 savunma sistemi
  5. Abdullah Ağar
  6. Mete Yarar
  7. S400 hava savunma sistemleri

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