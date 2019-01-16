Güvenlik uzmanı Ağar’dan kritik uyarı: O isimler devreye girerse işler riskli bir hal alacaktır

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "İddiaların, pazarlıkların havalarda uçuştuğu çok farklı denklemler var. Türkiye ile ABD arasında ittifak ilerlerse ve ortak bir payda yakalanırsa Türkiye'nin bu işte üzerinde düşeni yapacağını öngörüyorum" dedi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Ağar'dan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "İddiaların, pazarlıkların havalarda uçuştuğu çok farklı denklemler var. Türkiye ile ABD arasında ittifak ilerlerse ve ortak bir payda yakalanırsa Türkiye'nin bu işte üzerinde düşeni yapacağını öngörüyorum. Ama Türkiye'nin dışlandığı bir denklemde, Ahmet El Cebra gibi isimler devreye girerse bu gelecekte daha riskli bir denkleme döner" dedi.

"İyi değerlendirmek lazım"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Suriye'deki gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulundu. ABD ile Türkiye arasındaki "güvenli bölge" tartışmalarını ele alan Ağar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, DEAŞ'la mücadele konusunda verdiği sözden döndüğünü anımsatarak, güvenli bölge konusunda sözünden dönmezse iki ülke arasında bir iş birliği yapılabileceğini kaydetti. ABD'nin bunu ne niyet ve maksatla yapacağını da göz önünde bulundurmak gerektiğinin altını çizen Ağar, "ABD ile iş birliği söz konusu olabilir ama bu iş birliği YPG/PKK'yı himaye eden bir fotoğrafa dönüşürse, Suriye'nin üniter olarak bölünmesi gibi bir risk üretir. Bu risk de daha sonra Türkiye'ye yönelir. Dolayısıyla güvenli bölgenin Türkiye'nin iradesi ve inisiyatifi çerçevesinde şekillenmesi gerekir. ABD güvenli bölge kavramı ile Türkiye'nin güvenli bölge kavramı örtüşüyor mu bunu iyi değerlendirmek lazım. Bunlar yapılacak görüşmelerden sonra belli olacaktır" diye konuştu.

"Pazarlıkların havalarda uçuştuğu denklemler var"

Ahmet El Cebra liderliğindeki "Suriye'nin Geleceği" hareketine değinen Ağar, Cebra'nın ABD ile ilgili kurumlarla ciddi bağlantıları olduğunu belirtti. Ağar, Cebra'nın aşiret güçlerinden Suriye tarafında bir hareket kurulması yönünde iddialarının olduğunu ifade ederek, "İddiaların, pazarlıkların havalarda uçuştuğu çok farklı denklemler var. İki ülke arasında ittifak ilerlerse ve ortak bir payda yakalanırsa Türkiye'nin bu işte üzerinde düşeni yapacağını öngörüyorum. Ama Türkiye'nin dışlandığı bir denklemde, Ahmet El Cebra gibi isimler devreye girerse bu gelecekte daha riskli bir denkleme döner" şeklinde konuştu.

Esed rejimi ile YPG/PKK arasında bir iş birliği olup olmayacağını ele alan Ağar, bunun Rusya ve Amerika'nın anlaşmasıyla şekillenebilecek bir ittifak olacağını aktardı.