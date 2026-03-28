Güvenlik, teknoloji ve konforda yeni dönem! Anadolu Isuzu D-Max yenilendi

Anadolu Isuzu, sağlamlığı ve dayanıklılığıyla öne çıkan pick-up modeli D-Max’i kapsamlı yeniliklerle kullanıcıların karşısına çıkardı. Tasarım, teknoloji, güvenlik ve konfor alanlarında yapılan geliştirmelerle yeni D-Max, kullanıcılarına daha güvenli, daha teknolojik ve daha konforlu bir sürüş sunuyor. Yeni D-Max’in dış tasarımında yapılan güncellemeler araca daha modern ve güçlü bir görünüm kazandırıyor. Yenilenen ön tasarım detayları ve güncellenen renk kartelası, kullanıcılara daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunarken aracın güçlü karakterini de daha belirgin hale getiriyor.

Elektronik direksiyon sistemi (EPS) ile sürüş konforu artırıldı

Teknoloji tarafında yapılan yeniliklerle sürüş güvenliğive kullanım kolaylığı üst seviyeye taşındı. Emisyon standardı E6e-bis seviyesine yükseltilen yeni D-Max’te elektronik direksiyon sistemi (EPS) ile sürüş konforu artırıldı.Bu sistem sayesinde direksiyon tepkileri daha hassas hale gelirken özellikle şehir içi kullanımlarda daha rahat ve akıcı bir sürüş sağlandı. Yeni eklenen çevre görüş kamerası ise sürücülere aracın çevresini daha net görme imkanı sağlayarak özellikle dar alanlarda manevra yapmayı kolaylaştırıyor. Sürücü izleme sistemisürücünün dikkat seviyesini takip ederek güvenli sürüşe katkıda bulunuyor.

Gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatıldı

Yeni D-Max; Sürücü İzleme Sistemi (DMS), Şeritten Ayrılmayı Önleyici Sistem (LDP), Şerit Takip Asistanı (LKAS) ve Acil Şerit Koruma (ELK) gibi gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatıldı. Ayrıca 4G destekli Acil Çağrı Sistemi (eCall), yan aynalarda kamera tabanlı çevre görüş sistemi (SVM) ve yeni Inishmore Yeşili renk seçeneği de araçta sunulan yenilikler arasında yer aldı. Güncellenen güvenlik teknolojileri, sürüş sırasında oluşabilecek riskleri azaltmaya yardımcı olurken sürücü ve yolcuların güvenliğini destekliyor.Park manevralarında da sürücüye önemli bir kullanım kolaylığı sunuluyor.

İç ve dış görünümü daha modern ve güçlü bir görünüme kavuştu

Motor tarafında hacim 1898 cc’den 2164 cc’ye yükselirken maksimum güç 163 PS seviyesinde korundu. Maksimum tork ise 360 Nm’den 400 Nm’ye çıkarıldı. Otomatik şanzıman 6 ileri yerine 8 ileri olarak güncellendi. Tasarım tarafındaön ızgara, 18 inç alüminyum jantlar, sis farı çerçevesi, yan basamaklar, bagaj kapağı kamera çerçevesi ve ön farlarda yeni renk uygulaması gibi detaylarla yenilendi. Arka stop lambaları, deri koltuk tasarımı ve koltuk dikiş renkleri de güncellenerek aracın iç ve dış görünümünde daha modern ve güçlü bir karakter oluşturuldu.