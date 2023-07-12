Güvenlik sektörü bu sene de en yüksek istihdam sağlayanlar arasında

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği "Fortune 500" listesinde Securitas Türkiye, en fazla istihdam yaratan şirketler sıralamasında yerini korudu. Şirket 21 bine yakın çalışanıyla 2022’de en fazla istihdam yaratan 12. şirket oldu. Ayrıca Fortune 500 genel sıralamasında da 443. sırada yerini aldı.

Yaklaşık 90 yıldır 45 ülkede geleceğin güvenliğine yön veren firma, Türkiye’de 81 ilde bilgi, insan ve teknoloji entegrasyonu ile her segmente özel güvenlik çözümeri sunuyor. Türkiye’de istihdama katkı sağlayan firmalar arasında ilk sıralarda yer alan Securitas Türkiye listede sadece güvenlik hizmeti sunan tek firma olma özelliğini de taşıyor. Özellikle son yıllarda insan kaynağı bulmakta en çok zorlanan sektörlerden birisi güvenlik de olsa 2023 senesinde de Fortune 500’ün çalışan sayısı en yüksek şirketler arasında yerini yine başlarda almayı hedefliyor.

Dijital İnsan Kaynakları uygulamalarında özellikle yapay zeka kullanarak doğru kişiyi, doğru projede isithdam etmesi, çalışanlarının gelişimlerine yön verecek eğitim programlarıyla kalifikasyonu yüksek çalışanları sektöre kazandırması ve kariyer yolculuğunda çalışanlara başarı hikayeleri yazacakları fırsatlar sunması Securitas Türkiye’nin sürdürülebilir insan kaynağı ve başarı yönetimini destekliyor.