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Aktüel Güvenlik kameraları incelendi! 6 şüpheli enselendi
Aktüel

Güvenlik kameraları incelendi! 6 şüpheli enselendi

İstanbul-Üsküdar'da ağaçları kestikleri gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 16:09:00 -
Güvenlik kameraları incelendi! 6 şüpheli enselendi

İstanbul-Üsküdar'ın Salacak semtindeki ağaçları kestikleri gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17-23 Mart'ta Kız Kulesi karşısındaki alanlarda bulunan ağaçları kesenlerin tespiti için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, S.Ç., O.Ö., Ş.C., D.Ç., V.Ç. ile Ö.Ö.'yü gözaltına aldı.

Şüpheliler ifadelerinde, D.Ç. isimli kişinin ağaçları kesmeleri karşılığında kendilerine ilk başta 15 bin, daha sonra 20 bin olmak üzere 35 bin lira verdiğini beyan etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, "mala zarar verme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Üsküdar Belediyesi, 27 Mart'ta kesilen ağaçların yerine yetişkin 4 çınar dikmişti.

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