Güvenlik güçleri terör örgütü DEAŞ'a yeni yıl öncesi nefes aldırmadı

Hain saldırılarında yaşlıları ve çocukları hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a yönelik iç operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

Aralık ayında polis, jandarma ve sınır birimlerinin yürüttüğü faaliyetlerde çok sayıda DEAŞ üyesi gözaltına alındı, örgüte ait belge, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Özellikle Yeni Yıl öncesinde, şafak vaktinde ve eş zamanlı olarak farklı şehirlerde düzenlenen operasyonlarla örgütü solumayan güvenlik güçleri, teröristlerin organize etmeyi planladıkları eylemleri başarıyla engelledi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, geçtiğimiz ay yapılan operasyonlarda aralarında çok sayıda yabancı uyruklu 347 şüpheli gözaltına alındı, şüphelilerin adreslerinin aranmasında mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

Mahkemeye çıkarılanlardan 34'ü tutuklandı. Şüphelilerden bazıları sınır dışı edilirken, diğerleri hâlâ adli makamlarda bulunuyor.

Aralık ayında bazı operasyonlar

Polisin Ankara'da düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile temas halinde olduğu belirlenen Irak uyruklu 18 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan "Abu Haris" kod adlı zanlı Ramazan O'nun Avusturya'da düzenlenen terör saldırısıyla bağlantılı bir kişiyle temas halinde olduğu belirlendi. Bazı şüphelilerin hırsızlık, gasp ve adam kaçırma gibi çeşitli suçlara ilişkin kayıtlarının olduğu da ortaya çıktı. Şüphelilerden biri Ramazan O'nun da aralarında bulunduğu üç şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da yılbaşı gecesi öncesinde terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda 15 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak operasyonu ile DAEŞ ve çatışma bölgeleri ile temas halinde olduğu belirlenen 35 Iraklı şüpheli yakalandı.

Jandarma tarafından İzmir'de yılbaşı arifesi tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu Ömer el-Ali yakalandı.

Van'da terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen operasyonda eylem hazırlığı yaptığı düşünülen 5 kişi yakalandı.

İstanbul'da farklı tarihlerde gerçekleştirilen DEAŞ operasyonlarında 51 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de düzenlenen operasyonda 3 yabancı uyruklu yakalandı. Şüphelilerden biri olan M.M'nin örgütte sözde "düzen" görevi yaptığı ve diğerlerinin silahlı eylemlere katıldığı iddia edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen DEAŞ soruşturması sırasında gözaltına alınan 15 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Samsun, Sakarya, Kayseri, Denizli, Ordu, Adana, Osmaniye, Düzce, Kocaeli, Siirt ve Mardin'de DEAŞ'a düzenlenen operasyonlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 125 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Adana'da terör örgütü DAİŞ'e düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Zanlılar, sözde "Türkiye örgütü emri" Özden Mahmud'un tutuklanması ve kamu kurumlarının Deas karşısındaki ülkelere yönelik operasyonları nedeniyle siyasi parti binaları ve polis ve askerlere saldırmayı planladığı iddia edildi.

Ankara, Gaziantep, Kocaeli, Şanlıurfa ve Kastamonu'da DEAŞ'a yönelik operasyonlarda yakalanan 21 şüpheliden 15'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 7 şüpheli tutuklandı.

IŞİD üyelerinin yargılama süreci

Adana'da sosyal medya hesabından silahlı terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık, Suriye uyruklu O.E. 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan Suriye uyruklu S.A. ve M.F.H. Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.