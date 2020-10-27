Güvenlik güçleri, terör örgütlerine darbe üstüne darbe indiriyor

Siirt kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi M.E.C’nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalandı. Yozgat’ta şafak vakti DEAŞ’lı teröristlere düzenlenen operasyonda ise DEAŞ’ın sözde Irak Musul vilayet sorumlusu ile birlikte 4 kişi yakalandı. Ankara’da 18’i Irak, 2’si Suriye uyruklu olmak üzere 20 yabancı uyruklunun DEAŞ ile irtibatlı olduğunun tespit edilmesi üzerine kent genelinde bazı adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yakalanan 18 şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülürken firari 2 şüpheli ise aranıyor.



Öte yandan; Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist de öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi” ifadeleri kullanıldı. Suriye’de faaliyet sürdürürken ailesinin de desteğiyle yapılan ikna çalışmaları sonucu Türk askerlerine teslim olan PKK’lı 1 kadın terörist ise Iğdır’a getirildi.