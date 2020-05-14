Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Emet Bor İşletmesi’ne 1998 yılında Güvenlik Görevlisi olarak göreve başlayan 47 yaşındaki İsmail Yel, İç Hizmetler Birim Müdürlüğü sınavında Türkiye birinciliği elde ederek, İç Hizmetler Birim Müdürü oldu.

Hisarcık ilçesinde oturan İsmail Yel, 22 yıl önce Emet Bor İşletmesinde Güvenlik Görevlisi olarak göreve başladı. Eti Maden’in 2012 yılında yaptığı kurum içi sınavda Türkiye ikinciliği elde ederek uzman oldu. 4 yıl önce ise Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü birincilikle bitirdi. Son olarak girdiği İç Hizmetler Birim Müdürlüğü sınavında da Türkiye birinciliği elde eden Yel, İç Hizmetler Birim Müdürlüğü görevine getirildi.

Öğrenmenin yaşı olmadığını söyleyen 47 yaşındaki 2 çocuk babası İsmail Yel, başarısını planlı ve azimli çalışmasına bağladı.