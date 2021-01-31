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Spor Güven Yalçın İtalya yolcusu
Spor

Güven Yalçın İtalya yolcusu

Cenk Tosun'u kadrosuna katmak üzere olan Beşiktaş'ta genç forvet Güven Yalçın, İtalya Serie B takımlarından Lecce'ye kiralanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 11:46:00 -
Güven Yalçın İtalya yolcusu

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Serie B ekibi Lecce, 22 yaşındaki forveti yarım sezonluk kiralık kadrosuna katmak için Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

Kulüplerin son görüşmeleri gerçekleştirdiği ve anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyete dökülebileceği bildiriliyor. Beşiktaş formasıyla bu sezon 16 resmi maça çıkan Güven, 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Güven'in Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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