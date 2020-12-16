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Kadın - Aile Güveçte patlıcan nasıl yapılır? | Patlıcan güveç tarifi
Kadın - Aile

Güveçte patlıcan nasıl yapılır? | Patlıcan güveç tarifi

Etli patlıcan güveci tarifi | 'Bugün ne pişirsem?' sorusuna cevap arıyorsanız; güveçte patlıcan yemeği hazırlayabilirsiniz. Peki, patlıcan güveç nasıl yapılır? | Güveçte patlıcan yemeği malzemeleri | Tam ölçülü güveç tarifi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 19:08:00 -
Güveçte patlıcan nasıl yapılır? | Patlıcan güveç tarifi

Akşam yemeği için tüm ailenizin damaklarınızı şenlendirecek bir tarif arıyorsanız; mutlaka güveçte patlıcanı denemelisiniz.

Patlıcan güveç tarifi

Malzemeler:

  • 5 adet bostan patlıcan
  • 300 gram et
  • 3 adet domates
  • 2 adet soğan
  • 2 adet biber
  • 3-4 diş sarımsak
  • Yarım ay bardağı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay bardağı sıcak su

Güveçte patlıcan nasıl yapılır?

Öncelikle patlıcanları soyup küp küp doğrayın.

Patlıcanları tuzlu suda bekletin.

Ardından soğanı, biberleri, domatesleri, sarımsakları doğrayın.

Güvecin altına yağı gezdirin ve üzerine etleri dizin.

Patlıcanları suyunu süzün.

Bir kasede patlıcan, biber, domates, sarımsak, soğanı ve baharatları harmanlayıp etin üzerine boşaltın.

Son olarak sıcak suyu da ekleyip güvencin kapağını kapatın.

Ocağın altını açın ve orta ateşte yemeğinizi pişirin.

Afiyet olsun.

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