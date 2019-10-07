0553 313 94 23

Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!

CHP'de eskisi gibi yönetime gelmek için kırk takla atan Gürsel Tekin, onlarca kitap yazan Tarihçi Yazar Kadir Mısır Mısıroğlu hakkında terbiyesiz ifadelerde bulundu.

07 Ekim 2019 Pazartesi 01:58
Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!

 yeniakit.com.tr 

CHP'nin yönetiminden uzaklaştırılan, İstanbul seçimlerinde aday olmak isteyen ancak yapılmayan CHP'li Gürsel Tekin, gündeme gelmek için takla üstüne takla atmaya devam ediyor. 

CHP'de gözden düşen Gürsel Tekin, sosyal medyada yaptığı paylaşımda cilt cilt kitaplar yazmış ve ömürünü ilmi mücadeleye vermiş Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu hakkında terbiyesiz ifadelerde bulunarak hakaret etti.

Resmi tarihteki dayatmaları yıkan Kadir Mısıroğlu'nu hedef alan ve kitaplarını görmeyip tez yazmadığını iddia eden Gürsel Tekin, "Fesli Deli Kadir'lerin youtube videolarından, parayla konferans veren ve bir tez yazmamış şarlatanlar tarihi ve akılları kirlettiler. Halil İnalcık, İlber Ortaylı gibi nice tarihçinin hakikati anlatan sesi duyulmaz oldu. Bu şarlatanlık ülkemizin zararınadır." ifadeleriyle hezeyanda bulundu.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 01:58
  1. İstanbul
  2. Gürsel Tekin
  3. Kadir Mısıroğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'de 'operasyon' paniği: Endişeliyiz
    1. ABD'de 'operasyon' paniği: Endişeliyiz
    2. Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na..
    3. Şenol Güneş'ten flaş Abdullah Avcı..
    4. Kenan Evren'in Ahu Tuğba'yı taciz..
    5. Kosnicki nasıl yapılır? İşte, kosnicki..
    6. CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin..
    7. Barcelona Sevilla maçı kaç kaç bitti?
    8. Nadira’nın vekilliğini üstlenen avukat..
    9. Ürdünlü çocuğa tokat atan şahsın..
    10. Inter Juventus maçı kaç kaç bitti?
    11. Kasımpaşa'da Pavelka ameliyat edildi!
    12. Fikret Orman'dan tepki: Ben gidince...
    13. Doğu Perinçek FETÖ'nün siyasi ayağını..
    14. Beşiktaş'ta şok: Oyuncunun diz kapağı..
    15. Denizaltı modernizasyonunda bir ilk!..
    16. Ringde Ermeni dövüşçü rezaleti! Türk..
    17. Kuzey Kore'den ABD'ye 'müzakere' resti!
    18. Temizlik yaparken korkunç manzarayla..
    19. Yahya Kutluoğlu'nun eşi vefat etti
    20. Barcelona'dan Dorukhan'a mesaj!
    21. Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in..
    22. Cammu Keşmir protestosuna engel
    23. Başakşehir'den kritik galibiyet
    24. Abdullah Avcı: Yalnız hissetmiyorum
    25. CHP'den ABD’ye tweet tepkisi
    26. Sumudica: 10 kişi kalmasaydık sonuç..
    27. Rıdvan Dilmen'e UEFA'da önemli görev
    28. Erdoğan-Trump ile görüştü
    29. Migren için bitkisel çözüm! Migren..
    30. CHP'li belediyeden skandal! Türk..
    KADEM ya öğrensin, ya sussun! Saliha Hanım’ın kulağına kim üflüyor bunları?
    KADEM ya öğrensin, ya sussun! Saliha Hanım’ın kulağına kim üflüyor bunları?
    Burdur’da Celal Şengör vak’ası! Kendi öğrencisine...
    Burdur’da Celal Şengör vak’ası! Kendi öğrencisine...
    Şamil Tayyar sert çıktı: Yaptıkları yanına kar kalmamalı
    Şamil Tayyar sert çıktı: Yaptıkları yanına kar kalmamalı
    Faruk Çelik'ten çok sert sözler! 'Kınıyorum, bu ibret vericidir'
    Faruk Çelik'ten çok sert sözler! 'Kınıyorum, bu ibret vericidir'
    Emniyette yeni dönem! Artık bu görüntü olmayacak
    Emniyette yeni dönem! Artık bu görüntü olmayacak

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    İBB duyurdu! Metrobüste yeni dönem
    İBB duyurdu! Metrobüste yeni dönem
    Ve temel atılıyor… Sırbistan’dan dikkat çeken Erdoğan mesajı
    Ve temel atılıyor… Sırbistan’dan dikkat çeken Erdoğan mesajı