Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!

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CHP'nin yönetiminden uzaklaştırılan, İstanbul seçimlerinde aday olmak isteyen ancak yapılmayan CHP'li Gürsel Tekin, gündeme gelmek için takla üstüne takla atmaya devam ediyor.

CHP'de gözden düşen Gürsel Tekin, sosyal medyada yaptığı paylaşımda cilt cilt kitaplar yazmış ve ömürünü ilmi mücadeleye vermiş Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu hakkında terbiyesiz ifadelerde bulunarak hakaret etti.

Resmi tarihteki dayatmaları yıkan Kadir Mısıroğlu'nu hedef alan ve kitaplarını görmeyip tez yazmadığını iddia eden Gürsel Tekin, "Fesli Deli Kadir'lerin youtube videolarından, parayla konferans veren ve bir tez yazmamış şarlatanlar tarihi ve akılları kirlettiler. Halil İnalcık, İlber Ortaylı gibi nice tarihçinin hakikati anlatan sesi duyulmaz oldu. Bu şarlatanlık ülkemizin zararınadır." ifadeleriyle hezeyanda bulundu.