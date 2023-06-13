Gürsel Tekin hala şoku atlatamadı! 'Seçimi biz kazandık'

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, topyekün muhalefetin desteklediği Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı yenilgiyi hazmedemedi.

Sözcü TV yayınında konuşan ve CHP sistemiyle ilgili iki yıldır herkese yalvardığını belirten Tekin, şöyle konuştu:

"CHP yöneticilerinden çoğu beni aradı. Bir tanesi de 'Bu kadar boş konuşuyorsun gel sen buraya kardeşim' demedi. 'Hizmet satın alalım' dedim. Yapacağımız tek şey vardı. İşsizden, sivil toplum örgütüne, avukatlar herkes konuştu. Müşahit dediğin gözlemcidir resmi bir şey değil. 191 bin 700 sandık görevlisi gidecektik. İsterseniz Anadolu Ajansı, TRT ne yaparsa yapsın. Biz ıslak imzalı tutanakları alıp getirseydik bugün seçimi alırdık."

'Bana yasak geldi'

14 Mayıs seçimlerinde 17 bin sandıktan veri alınmadığına yönelik söylemi sorulan Tekin, "Onu ben arkadaşlarımızın verilerini doğru sayarak verdim. Bendeki veriler daha değişik. Yeni bir tartışma yaratmak için bunu söylemiyorum. Ben 2020 yılında çıktım anlatıyorum yani bunları ben nerede anlatacağım? Sonuç olarak partinin mecralarında anlatacağım, sayın genel başkana anlatacağım. Bu işle ilgilenen arkadaşları uyarmak benim görevim. Bana yasak geldi." diye konuştu.