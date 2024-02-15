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Siyaset Gürsel Tekin canlı yayında neden istifa ettiğini bağıra çağıra anlattı
Siyaset

Gürsel Tekin canlı yayında neden istifa ettiğini bağıra çağıra anlattı

Yeniakit Publisher
2024-02-15 03:40:00 -

Anlaşmazlıklar ve çekişmelerin eksik olmadığı CHP'den istifa eden Gürsel Tekin, neden istifa ettiğini canlı yayında bağırarak anlattı.

CHP'nin Esenyurt'tan başkan adayı göstereceği iddialarının ardından partisinden istifa eden Gürsel Tekin, istifasının nedenini açıkladı. Tekin, Özgür Özel ve yönetimine çok sert tepki gösterdi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 2 aydan az bir süre kalmasına rağmen CHP'de her geçen gün yeni bir kriz patlak vermeye devam ediyor. CHP'nin Esenyurt'tan başkan adayı göstereceği konuşulan partinin ağır başlarından Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Canlı yayında isyan etti

Tekin, SZC TV canlı yayınında CHP'den neden istifa ettiğini açıkladı. CHP yönetimine adeta isyan eden Tekin, canlı yayında bağırarak Özgür Özel ve yönetimine büyük tepki gösterdi.

'Rant peşinde değilim'
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstifa kararından önce Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü belirten Tekin, "Bırakın benim oradan, buradan adaylığımı. Hiç umurumda değil. Bu başvuruyu yapmadan Sayın Genel Başkanımla da görüştüm, Sayın İmamoğlu'yla da görüştüm. Bana şunu diyebilirlerdi 'siz gönlümüzde yoksunuz. Biz başka arkadaşlarımızla yol yürüyeceğiz.' Ben bu kadar hiçbir şeye hevesli değilim. Ben rant peşinde değilim! Hayatım mücadeleyle geçmiştir." dedi.

'15 önce dilekçemi yazdım'

İstifa dilekçesini 15 gün önceden yazdığını söyleyen Tekin, "Ben CHP'de tertemiz mazisi olan bir insanım. Bir istifa dilekçesinin yazılmasının bana kaç güne mâl olduğunu bir ben biliyorum bir Allah bilir, bir de eşim bilir. 15 gün önce yazdım o istifa dilekçesini." ifadelerini kullandı.

Neden istifa etti?

Tekin, "Nedeni şu; Ulaşamadım kimseye. Yani bir Gürsel Tekin hayatını buna vakfetmiş 40 yılını vermiş. Parti yöneticilerinden birine ulaşamadım. Genel Başkan Yardımcılarına ulaşamadım. Sayın Genel Başkanıma mesaj yazdım. Bu ne demektir ya? Biz insan değil miyiz? Ben bugüne kadar kimin telefonuna çıkmamışım?" diyerek tepki gösterdi.

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