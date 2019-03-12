0553 313 94 23

Gürşat Kale mahalle istişare toplantılarını sürdürüyor

İncirliova Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkanı Adayı Gürşat Kale, 31 Mart’ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri münasebetiyle gerçekleştirdiği mahalle istişare toplantılarına vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor.

12 Mart 2019 Salı 14:45
Gürşat Kale mahalle istişare toplantılarını sürdürüyor

İncirliova Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkanı Adayı Gürşat Kale, 31 Mart’ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri münasebetiyle gerçekleştirdiği mahalle istişare toplantılarına vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor.


Akşçeşme, Gerenkova, Sandıklı ve Sınırteke Mahallelerinde ziyaretlerde bulunan Başkan Kale’yi “Yine yeniden Gürşat Kale” sloganlarıyla karşılayan mahalle sakinleri tam destek verdi.


60 aylık görev süresi içerisinde İncirliova’da ilkleri gerçekleştiren Başkan Kale, “Çok söz söylemeye gerek yok. Halkımızın destek ve teveccühleri ortadadır. Allah hepsinden razı olsun. Gösterdikleri ilgi ve samimiyetten dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum” dedi.



“İftira ve yalanlara cevabı halkımız veriyor”


Bazı belediye başkan adaylarının seçim konuşmaları kapsamında gerçek dışı iddia ve iftiralarda bulunduğunu vurgulayan Başkan Kale; “Allah’a hamdolsun alnımız ak, yaptığımız iş ak. 60 aylık görev süremiz içerisinde hamam, çocuk oyun parkları, sosyal tesisler, taziye evi, kapalı Pazar yeri, mesire alanı, yol yapım hizmetleri, sosyal hizmetler, engelsiz yaşam merkezi, ücretsiz hastane ulaşım hizmeti gibi kimsenin yapamadığı yapmayı bile aklına getiremediği hizmetleri gerçekleştirdik. Onlar iftira ve yalanlarla oy avcılığına girmeye devam etsin. Halkımız onlara en büyük cevabı meydanlarda veriyor zaten” dedi.


Başkan Kale’ye, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Sağlam, MHP Kadın Kolları Başkanı Nursevin Ertunç, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Kale, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları ve mahalle muhtarları eşlik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kubbetu's Sahra’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın imamlarına ve görevlilerine saldırdı, Harem-i Şerif’in bazı kapılarını kapattı
    1. Kubbetu's Sahra’ya baskın düzenleyen..
    2. İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi..
    3. Fatsa’da Mehmet Akif Ersoy anıldı
    4. Marmaris’te kahvenin hatırı da değeri..
    5. Okullararası Spor Tırmanışı..
    6. Antalya’da şüpheli ölüm
    7. Galatasaray'da divan kurulu toplantısı..
    8. Kardeşlik turnuvasında “birliktelik”..
    9. Hilmi Güler: “31 Mart’ta zafer Cumhur..
    10. Trabzonspor'dan flaş Sosa kararı!..
    11. Bingöl’de boş benzin tankı patladı: 1..
    12. ’Bir Zamanlar İstanbul’ 15 ilçede..
    13. Bakan Kurum, Fransa'da fuar açılışına..
    14. UEFA Antrenörlük Sistemi'nde değişiklik
    15. Gürşat Kale mahalle istişare..
    16. Mehmet Akif Ersoy anıldı
    17. İstiklal Marşı'nı okuyan Japon öğrenci..
    18. Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı..
    19. Manisa yeni bir OSB’ye daha kavuşuyor
    20. O ülkede kırmızı alarm verildi! Domuz..
    21. 2019 Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru
    22. OKA yerel kadın üreticilerle Gamze..
    23. Yüce Diriliş Partisi Genel Başkanı..
    24. Mahmut Arıkan seçim çalışmalarını..
    25. Türk-Bulgar ortak tatbikatı
    26. İhlas Pazarlama Denizli Bölge..
    27. "Felatun Bey ile Rakım Efendi"nin..
    28. Ümmet Akın; “Tüm ilçelerimizde destan..
    29. Endüstriyel kenevir tarımına özel..
    30. Akdeniz Üniversitesi Satranç..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü