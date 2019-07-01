0553 313 94 23

Gürpınar’da sezonun ilk sera hasadı toplandı

Van’ın Gürpınar Belediyesi tarafından hayata geçirilen seralarda üretimi gerçekleştirilen salatalığın hasadı yapıldı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:19
Gürpınar’da sezonun ilk sera hasadı toplandı

Van’ın Gürpınar Belediyesi tarafından hayata geçirilen seralarda üretimi gerçekleştirilen salatalığın hasadı yapıldı.


Üreticilere farklı üretim modelleri oluşturmak için hayata geçirilen 6 serada; domates, salatalık, biber, patlıcan, kavun ve çilek gibi ürünler yetiştiriliyor. Hasat zamanı ile birlikte yoğun bir çalışma mesaisinde olan ekipler, yaklaşık 2,5 ton salatalığı toplayarak uygun fiyatla ilçe esnafına teslim etti. Suyuyla, havasıyla, verimli topraklarıyla birlikte çalışkan insanlara sahip Gürpınar’ı, yeni yatırımlarla gün yüzüne çıkartıp yerli ve milli üretimde marka olmayı hedeflediklerini söyleyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, seralarda yapılan çalışmayla Gürpınar’ın örnek bir üretim tesisi olduğunu göstermek istediklerini belitti. Başkan Tanış, “İlçemiz özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önemli bir yerde olduğunu hep söylüyorduk. Şimdi seracılıkta da örtü altı dediğimiz yöntemle güzel işler başarıyoruz. Bugün bu modern seralarda çok kaliteli bir ürün yetiştirildiğini hep birlikte gördük ve bu bizi son derece memnun etti. Amacımız vatandaşlarımızı örnek tarımsal üretim tesisi ve yeni üretim modelleriyle buluşturmak. Modern tarımının faydalarını vatandaşlarımıza göstermek istiyoruz. Bu konuda Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüzle koordinasyon halindeyiz. İnanıyorum ki Gürpınar sebze ve meyve üretiminde önemli bir merkez olacak” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ahmet Ağaoğlu: “Obi Mikel’in maliyeti 200 bin Euro arttı”
    1. Ahmet Ağaoğlu: “Obi Mikel’in maliyeti..
    2. Babasını bıçaklayarak öldüren şahıs..
    3. Kuşadası’nda engeller sahnede aşıldı
    4. "Tasarrufu her noktada düşüneceğiz"
    5. Elektrikli bisikletten düşen bir kişi..
    6. Konya’da Geleneksel Köprülü Kanyon..
    7. Muğlaspor’da transfer çalışmaları..
    8. İmamoğlu göreve geldi! İBB’de bir..
    9. KKTC'ye düşen cismin S-200 füze..
    10. Isparta Kara Havacılık Okulu’ndaki..
    11. Seramiksan'dan ıslak zeminler için..
    12. AB liderlerinin "başkanlık..
    13. Traktör kanala düştü, sürücüsünün..
    14. Yangından kurtarılan yavru leyleklere..
    15. ’Vosvos’ tutkunları Ünye’de
    16. Fikret Orman korkutan açıklamayı yaptı
    17. Trabzon’da 6. Uluslararası Dede Korkut..
    18. Gürpınar’da sezonun ilk sera hasadı..
    19. Osmanlıspor'da Osman Özköylü dönemi..
    20. Yasin’le sözleşme yenilendi
    21. Rusya tek taraflı yaptırımlar ve..
    22. Fikret Orman'dan yayıncı kuruluş..
    23. Gemlik’te Kabotaj Bayramı coşkusu
    24. Uyuşturucu kullanmaktan ceza alan..
    25. EBEGEM’de yeni dönem kursları başladı
    26. Maltepe Belediye meclisi katliamlara..
    27. Mısır'da yaşayan Türk asıllı sanatçı..
    28. Denize düşen kadın itfaiye ekipleri..
    29. Eski Bakan Hüseyin Çelik’in babası..
    30. Selçuklu’da çocuklar karne şenliğinde..
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor