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Güreşte Dünya Şampiyonası

Kazakistan'da yarın başlayacak Dünya Güreş Şampiyonasında 30 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

13 Eylül 2019 Cuma 11:36
Güreşte Dünya Şampiyonası

2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota verecek Dünya Şampiyonası, 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenecek.

Güreşte, olimpiyatlardan önceki en önemli şampiyonada, erkekler serbest ve grekoromen stil ile kadınlarda onar sıklette müsabakalar yapılacak.

Olimpik sıkletlerde ilk 6'da yer alan güreşçiler, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanacak.

Türkiye, zorlu şampiyonada tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek.

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 6 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 16 madalya kazanarak organizasyon tarihindeki en iyi derecesini elde eden milliler, başarısını Dünya Şampiyonası'nda sürdürmeye çalışacak.

Şampiyonanın ilk gününde grekoromen stil 55, 63, 72 ve 82 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları gerçekleştirilecek.

Türkiye'yi 55 kiloda Şerif Kılıç, 63 kiloda Rahman Bilici, 72 kiloda Cengiz Arslan ve 82 kiloda Emrah Kuş temsil edecek.

Rıza Kayaalp yeni rekor peşinde

Kazakistan'daki Dünya Güreş Şampiyonası, milli sporcu Rıza Kayaalp için ayrı bir önem taşıyor.

Kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu bulunan Rıza, Kazakistan'da da altın madalya kazanması halinde Türk güreş tarihine geçecek.

Rıza, sıkletinde zirvede yer alması durumunda grekoromen stilde üçer şampiyonlukları bulunan eski güreşçiler Hamza Yerlikaya ve Selçuk Çebi'yi geride bırakacak.

Milli sporcu, böylece dünya şampiyonalarında grekoromen stilde 4 altın madalya kazanan ilk Türk güreşçi olacak.

Grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza, bu yıl Romanya'da 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak, Türk sporcular arasında Hamza Yerlikaya ile paylaştığı rekorun tek sahibi olmuştu.

Taha 3. dünya şampiyonluğunu hedefliyor

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, kariyerindeki üçüncü dünya şampiyonluğuna Kazakistan'da ulaşmayı hedefliyor.

Taha, Romanya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi yenerek altın madalya kazanmıştı.

7. Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Taha, son olarak 2015 Las Vegas'ta dünya şampiyonu oldu.

2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazandıktan sonra katıldığı 2017 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalyada kalan Taha, geçen yıl ise çeyrek finalde elendi.

Üst üste 3. şampiyonluk için mindere çıkacak

Son iki Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde ederek dikkatleri çeken Metehan Başar, üst üste 3. kez dünya şampiyonu olmaya çalışacak.

Türkiye'nin tek dünya şampiyonu kadın güreşçisi Yasemin Adar ise organizasyondaki ikinci altın madalyasını almak için mücadele edecek.

Türk Milli Takımı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de geçen yıl düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 9 madalya kazanmıştı. Milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, sürpriz bir şekilde kürsünün uzağında kalmıştı.

 

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:36
  1. Dünya Güreş Şampiyonası
  2. güreş
  3. Rıza Kayaalp
  4. Taha Akgül
  5. Yasemin Adar
  6. Anadolu Ajansı

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