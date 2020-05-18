  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gram altın ne kadar yükseldi? Altın bugün kaç para?

Adana’da orman yangını

Bağkur'dan ne zaman emekli olurum? SGK Bağkur erken emeklilik son dakika

Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Kasko kaça yapılır?

Bayram boyunca sokağa çıkma yasağı var mı?
için kalan
Spor

Güreş Federasyonundan antrenörler için uzaktan eğitim semineri

Yeniakit Publisher
2020-05-18 09:59:37 -
Güreş Federasyonundan antrenörler için uzaktan eğitim semineri

ANKARA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle antrenörlere yönelik uzaktan eğitim semineri düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek seminer, 6 Haziran'da başlayacak.

Ücretsiz düzenlenecek seminer 15 Haziran'da sona erecek.

Seminer belgesi almak isteyen antrenörlerin başvurularını, 5 Haziran saat 14.00'e kadar "Spor Bilgi Sistemi (E-devlet)" üzerinden yapması gerekiyor.


- Online hakem semineri sürüyor


Öte yandan Türkiye Güreş Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Cicioğlu, sosyal medya hesaplarından her hafta belirlediği bir kuralı önce anlatıp, sonra da bu kurala yönelik videoları izletiyor.

Türk Güreş Hakemleri adıyla hem Facebook hem de Instagram üzerinden açılan hesapları sadece hakemler değil güreşe gönül vermiş herkes ziyaret edip bilgilenebiliyor.

Cicioğlu, ilgiden son derece memnun olduğunu belirterek, "Her hafta bu hesaplarda bir kural anlatıyorum. Ardından bu kuralla ilgili bir video gösterimi sunuyorum. Hem hakemlerimiz hem de tüm güreşseverler bu konulardan faydalanıyor. Ayrıca hakemler için açtığım ayrı bir grupta da hakemlere özel, soru-cevap şeklinde seminer yapıyoruz. Pandemi sürecini MHK olarak en iyi şekilde değerlendirdiğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı