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Gürcistan'da Güney Osetya işgal hattı gerginliği

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın sözde hükümeti, işgal hattına yakın Çorçana köyünde Gürcistan'ın güvenlik noktası inşa etmesine tepki gösterdi - İnşatın derhal durdurulmasını isteyen sözde hükümet, bu çağrıya uyulmazsa olacaklardan Gürcistan'ı sorumlu tuttuğunu açıkladı- Gürcü tarafı ise yaşananlar üzerine ülkedeki yabancı basın mensuplarını, inşat alanına götürdü

31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:01
Gürcistan'da Güney Osetya işgal hattı gerginliği

TİFLİS (AA) - Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın sözde hükümeti, Gürcistan'ın Güney Osetya'nın işgal hattına yakın Çorçana köyü çevresinde polis kontrol noktası inşa etmesine tepki gösterdi.

Sözde Güney Osetya hükümeti, yaptığı açıklamada, Rus işgali altındaki Güney Osetya'nın işgal hattı yakınlarında bulunan, Tiflis yönetimi kontrolündeki Çorçana köyünde Gürcistan'ın polis kontrol noktası inşasını derhal durdurmasını istedi.

İnşaatın durdurulması için Gürcistan'a sabaha kadar mühlet veren sözde hükümet, çalışmaların sürmesi halinde yaşanacaklardan Gürcistan'ın sorumlu olacağını belirtti.

Sözde hükümetin verdiği sürenin dolmasından sonra ise iki taraf arasında bir dizi görüşme gerçekleşti.

Gürcistan Güvenlik Konseyi İdari Başkanı Kakhaber Kemoklidze, görüşmede, gerginliğin çözülmesi için atılacak adımların ele alındığını kaydetti.

Kemoklidze, Güney Osetya'nın sözde yetkililerine, polis kontrol noktasının bölgenin güvenliği için inşa edildiğini ve bunun kimse için tehdit oluşturmadığını aktardıklarını söyledi.

Gerginlik üzerine Gürcistan güvenlik güçleri, Çorçana köyün çevresinde nöbet tutuyor.

Polis noktasının inşasına ilişkin çalışmalara devam edileceği vurgulandı.

- Gürcistan Dışişlerinden diyalog çağrısı

Öte yandan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalakliani, yaptığı açıklamada, tüm taraflara itidal ve diyalog çağrısı yaptı.

Zalakliani, "Bu noktada son derece sakin olmamız gerekiyor ki durumu kötüleştirmeye çalışanlara fırsat vermeyelim. Konuya ilişkin tüm mekanizmalarımız harekete geçti." ifadelerini kullandı.

- Yabancı basın mensupları bölgeye getirildi

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı girişimiyle, gelişmeler üzerine ülkede bulunan yabancı basın mensupları işgal hattına getirildi.

Gazeteciler, güvenlik güçlerinin eşliğinde, işgal hattına yakın Gürcistan kontrolündeki bölgede yapımı devam eden polis kontrol noktasını ve bu noktadan yaklaşık 250 metre uzaklıktaki Güney Osetya işgal güçlerinin hareketlerini yerinde inceledi.

- Güney Osetya sorunu

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıktı. Savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti.

Rusya Federasyonu, 2008'de bu iki bölgenin bağımsızlığını tanıdı. Gürcistan ise Rusya'ya diplomatik ilişkileri keserek yanıt verdi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:01
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