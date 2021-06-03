Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO üyeliğine o ülkeden destek
Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, ülkesinin, Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya üyeliğini desteklediğini bildirdi.
Simonyte, 14 Haziran'da yapılacak NATO Zirvesi'ne hazırlık kapsamında geldiği Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Simonyte, NATO'nun savunma ve caydırıcılık stratejisinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.
Simonyte, ülkesinin NATO harcamalarına katkısını artırdığını, küresel misyon ve operasyonlara destek vererek gelecek 10 yılda bu yönde adım atmaya devam edeceğini bildirdi.
Blok olarak Belarus'taki Alexander Lukaşenko rejimi ve Kremlin üzerinde daha fazla baskı uygulanması gerektiğini vurgulayan Simonyte, bu yolla siyasi mahkumların serbest bırakılmasının sağlanması konusuna değindi.
Simonyte, Litvanya'nın NATO'da "açık kapı" politikasını desteklediğini belirterek, "Bu anlamda Ukrayna ve Gürcistan'ı güçlü şekilde destekliyor olacağız." ifadesini kullandı.
Litvanya, 2004'te Romanya, Bulgaristan, Slovakya, Slovenya, Estonya ve Letonya ile birlikte NATO'ya üye olmuştu.