Gürcistan-İsviçre maçında yürekler ağızlara geldi! EURO 2020 Elemeleri D Grubu'nda oynanan Gürcistan-İsviçre maçında, Jemal Tebidze ile kafa kafaya çarpan Fabian Schar'ın dili boğazına kaçtı. Oyuncuya yapılan ilk müdahale sonrası büyük bir faciadan dönüldü.

EURO 2020 Elemeleri D Grubu'nda oynanan Gürcistan - İsviçre maçında İsviçreli futbolcu Fabian Schar ölümden döndü. Gürcistanlı Jemal Tebidze ile kafa kafaya çarpışan 27 yaşındaki Schar, cansız bir şekilde yere yığıldı. Hareketsiz yatan Schar'a ilk müdahaleyi çarpıştığı Gürcü futbolcu Tebidze yaptı. Schar'ın dilini boğazına kaçmaması için dışarı çıkaran Tebidze, İsviçreli oyuncuyu yan yatırdı. Oynamak istedi Bu sırada oyun alanına giren sağlık görevlileri de Fabian Schar'a gereken müdahaleyi yaptı. İsviçre kenar yönetimi oyuncu değişikliği hazırlığı yaparken Schar'dan gelen 'İyiyim, oynamaya devam edeceğim' mesajı sonrası değişiklik iptal edildi. Fabian Schar, ölümden döndüğü maçı tamamladı. Öte yandan İsviçre, deplasmanda Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti. Golleri Steven Zuber ve Deniz Zakaria attı.

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