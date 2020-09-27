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Aktüel Gürcistan Başbakanı Gakharia: "Abhazya savaşının galibi yok"
Aktüel

Gürcistan Başbakanı Gakharia: "Abhazya savaşının galibi yok"

Yeniakit Publisher
2020-09-27 18:23:04 -
Gürcistan Başbakanı Gakharia: "Abhazya savaşının galibi yok"

TİFLİS (AA) - Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Abhazya savaşının sona ermesinin 27. yıl dönümünde, "Bu savaşın galibi yok ve bu savaş hem Gürcüler hem Abhazlar için, hepimiz için bir trajedidir." dedi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis ile ülkenin çeşitli bölgelerinde savaşın sona ermesinin 27. yıl dönümüne ilişkin anma törenleri düzenlendi.

Tiflis'te Kahramanlar Meydanı'nda bulunan ve Gürcistan'ın bağımsızlığı için savaşarak şehit düşen askerler anısına inşa edilen anıtta düzenlenen törene, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakan Gakharia ile Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze katıldı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, burada yaptığı konuşmada, söz konusu savaşın kardeş Gürcü ve Abhaz halkı arasında yaşandığını ve kimsenin bu savaşta kazanmadığını belirtti.

Abhaz ve Gürcü halkının ülkenin geleceği için ortak çaba sarf etmesi gerektiğini vurgulayan Zurabişvili, şunları söyledi:

"Hem Abhazlar hem de tüm Gürcistan vatandaşları, birlikte ve ortak çabalarla geçmişin yaralarını iyileştirebileceğimizi ve gelecek nesillerimiz için daha parlak bir geleceğin temelini atabileceğimizi anlamalıdır."

Başbakan Gakharia da Abhazya savaşının herkes için bir trajedi olduğunu vurgulayarak, "Bu savaşın galibi yok ve bu savaş hem Gürcüler hem Abhazlar için, hepimiz için bir trajedidir." diye konuştu.

Ülke topraklarının yüzde 20'sinin işgal altında olduğuna dikkati çeken Gakharia, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız için, Abhazlar ve Gürcüler, hepimiz birlikte ekonomik açıdan güçlü, adaletli, Avrupalı ve eğitimli bir devlette yaşayabilmek için her gün çalışmalıyız. Bu, çocuklarımıza karşı sorumluluğumuzdur ve eminim ki bunu başaracağız."

- Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmış, Rusya ile Gürcistan arasında ise 2008'de "Güney Osetya Savaşı" olarak bilinen çatışmalar çıkmıştı.

Savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiş, Rusya 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı.

Gürcistan ise Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmiş, iki ülke arasında ara buluculuk rolünü İsviçre üstlenmişti.

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