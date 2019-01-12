Gurbetçiye anahtar teslim ev! Almancıları evlendirecekler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği ile organize edilecek olan Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı, 8 -10 Şubat tarihleri arasında Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek. Markalı konut projelerinin yanı sıra 432 bin şirketin üye olduğu dünyanın ikinci büyük Odası olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) da, Evim Türkiye’ye 256 metrekarelik standıyla katılacak. Türk gayrimenkul sektörünün sunduğu imkânların anlatılacağı fuarda, üç milyondan fazla Türk’ün emlak yatırımı için Türkiye’yi tercih etmesi için cezbedici teklifler sunulacak.

Yabancılar için de fırsat

Fuarın hazırlık sürecini değerlendiren İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Evim Türkiye 2019’un özellikle bu dönemde yapılmasının ve gayrimenkul ve inşaat sektörünü hedef almasının çok önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Evim Türkiye, hem inşaat sektörümüz için önemli bir çıkış noktası sağlayacak hem de hayali Türkiye’de bir ev sahibi olmak olan gurbetçilerimize, ayaklarına kadar giderek istedikleri özellikte evi, en uygun şartlarda alma fırsatını sunacak. Türkiye’de konut satışlarının düşüş gösterdiği bir dönemde inşaat ve gayrimenkul sektörü, yeni satış imkânlarını çok da uzakta değil, Avrupa’daki Türkiye’de bulacak. Dövizdeki dalgalanmadan etkilenmeyen gurbetçilerimiz de birikimlerini en iyi şekilde bu sektörde değerlendirme ve daha da kazançlı çıkma şansına sahip olacak. Evim Türkiye Fuarı, bununla birlikte yabancıların Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yaparak Türk vatandaşı olmaları için de ciddi bir fırsat.”

Gurbetçiler için kârlı yatırım fırsatı

İstanbul’u Düsseldorf’a taşıyacaklarını kaydeden Avdagiç, “Türk gayrimenkul ve inşaat sektörü, ilk defa Evim Türkiye Fuarı ile ‘Avrupa’daki Türkiye’ye’ birebir dokunacak. Türkiye konut ve ofis gayrimenkul piyasası, yüzde 1’in altına inen kredi oranlarıyla birlikte özellikle de yurtdışında dövizle kazanan Türkler için ciddi ve avantajlı bir alım fırsatı sunuyor. Evim Türkiye’nin gerek gayrimenkul ve inşaat firmalarının sıcak satış yapmaları gerekse Türkiye’nin döviz kazancı için önemli bir imkân olduğunu düşünüyoruz… Evim Türkiye Fuarı’nda her satış, hem gurbetçimizin kârlı bir yatırım yapması hem de Türkiye’ye önemli miktarda döviz girişi sağlanarak, sektörün finansmanında ciddi bir katkı sunulması demektir’’ şeklinde konuştu.

Anayurda dönüş vesilesi

Yurtdışında yaşayan Türklerle, Türkiye’deki gayrimenkul projelerini buluşturacak organizasyon ile Avrupa’daki Türkler, baba diyarı topraklarda bir ev, ofis ya da arsa satın alma fırsatını yakalayacak. Ayrıca Avrupa’daki Türklerle anavatanları arasında gönül birliğine yeni bir kapı açmış olacaklar.

İTO katılımlara ön ayak oluyor

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türk firmalarının dünyanın çeşitli bölgelerindeki önemli emlak, gayrimenkul, inşaat ve yatırım fuarlarına katılımlarını sağladıklarını vurgulayarak, “Bu, bizim inşaat ve gayrimenkul sektörlerine verdiğimiz önemin göstergesidir. İstanbul’un ve Türkiye’nin güvenilir yatırım yapılır niteliklerini uluslararası alanda vurgulamayı önemli bir misyon olarak görüyoruz’’ dedi.

Fuara katılacak bazı firmalar

-Avrupa Konutları

-Çukurova Gayrimenkul

-Ege Yapı

-Erkanlı Grup

-Hasanoğlu

-İzka İnşaat

-Kalyon İnşaat

-Mesa

-Piyalepaşa

-Sur Yapı

-Torkam

-Vakıf GYO

-Fuzul Grup

-Beyaz İnşaat