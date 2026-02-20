Güral Porselen Culinary Forum 2026’da Şeflerle Buluştu

Türkiye’nin gastronomi alanındaki önde gelen platformlarından biri olan Culinary Forum 2026, Nirvana Cosmopolitan Hotel’de gerçekleşti. Gastronomi sektörünün farklı paydaşlarını bir araya getiren organizasyonda Co-Sponsor olarak yer alan Güral Porselen’in standı, hem sektör profesyonellerinin hem de şeflerin buluşma noktası oldu. Marka, Horeca sektörüne yönelik koleksiyonlarını ziyaretçileriyle paylaşırken, gastronominin yalnızca tat değil aynı zamanda güçlü bir görsel deneyim olduğu anlayışını ön plana çıkardı.

Her Tabak Bir Tuval, Her Dokunuş Bir İmza…

Etkinlik kapsamında Güral Porselen standında düzenlenen özel sunumlarda Şef Eyüp Kemal Sevinç, markanın ürünleriyle hazırladığı tabaklarla gastronomi ve tasarımın uyumunu sahneye taşıdı. Valeron Koleksiyonu üzerinde hayat bulan sunumlar, lezzetin yalnızca tatta değil, sunum estetiğinde de yeniden yorumlanabileceğini ortaya koyarken, her tabağın bir tuvale dönüştüğü özgün bir deneyim sundu. Sunumlar, iki gün boyunca sektör profesyonelleri ve genç şeflerden yoğun ilgi gördü.

Valeron Koleksiyonu Gastronomi Sahnesinde

Güral Porselen standında öne çıkan koleksiyonlardan biri olan Valeron, reaktif sır tekniğiyle üretilen yapısıyla porselende doğal doku ve yüzey derinliği sunuyor. Seal, Saura, Terra, Agate, Calvera, Rosiventi, Aleste, Ombrai, Matte Verde, Kelpy, Abisso, Matte Beige ve Matte Azzurre gibi farklı alt serilerden oluşan koleksiyon, her parçada değişen ton geçişleri ve kendine özgü yüzey karakteriyle dikkat çekiyor. Dayanıklı yapısı ve istiflenebilir tasarımı sayesinde yoğun kullanıma uygun olan Valeron, Horeca sektöründe hem işlevselliği hem de estetik beklentileri karşılıyor.