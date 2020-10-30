Gününüzü güzelleştirecek 8 saniyelik video
Yaşlı bir adamın ayna karşısında saçlarına şekillendirdiği, ardından kameraya poz verdiği görüntü izleyenleri gülümsetti.
Sosyal medyada hızla yayılan bir görüntü, izleyenlerin gülümsemesine neden oldu.
Söz konusu görüntülerde yaşlı bir adam, ayna karşısına geçerek elindeki cihaz ile saçlarını vakumlayarak şekil veriyor. Görüntüleri torununun çektiği düşünülürken, yaşlı adamın videonun sonunda verdiği poz da yüzlerce tebessüm bıraktı.
Video sosyal medya sitelerinde hızla yayıldı.