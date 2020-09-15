Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.941
|2,15
|BIST ANKARA
|2.041
|0,69
|BIST ANTALYA
|1.377
|1,37
|BIST BALIKESİR
|1.303
|1,49
|BIST BURSA
|2.734
|1,13
|BIST DENIZLI
|2.571
|0,60
|BIST ISTANBUL
|1.186
|0,46
|BIST IZMIR
|2.560
|1,54
|BIST KAYSERI
|5.540
|0,23
|BIST KOCAELI
|2.469
|1,38
|BIST KONYA
|1.786
|1,40
|BIST TEKIRDAĞ
|7.427
|1,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)