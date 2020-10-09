Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.188
|0,20
|BIST ANKARA
|2.155
|0,32
|BIST ANTALYA
|1.580
|5,15
|BIST BALIKESİR
|1.700
|1,12
|BIST BURSA
|3.476
|3,13
|BIST DENIZLI
|3.083
|4,66
|BIST ISTANBUL
|1.265
|0,37
|BIST IZMIR
|2.768
|1,17
|BIST KAYSERI
|6.759
|1,57
|BIST KOCAELI
|2.540
|1,57
|BIST KONYA
|2.080
|1,25
|BIST TEKIRDAĞ
|7.686
|1,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)