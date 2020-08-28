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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-08-28 13:23:23 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.801 -1,29
BIST ANKARA 2.014 0,51
BIST ANTALYA 1.262 -0,64
BIST BALIKESİR 1.152 0,61
BIST BURSA 2.571 1,11
BIST DENIZLI 2.422 -0,66
BIST ISTANBUL 1.157 0,20
BIST IZMIR 2.511 0,87
BIST KAYSERI 5.287 -0,30
BIST KOCAELI 2.461 1,00
BIST KONYA 1.570 1,29
BIST TEKIRDAĞ 7.199 0,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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