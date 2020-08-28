Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.801
|-1,29
|BIST ANKARA
|2.014
|0,51
|BIST ANTALYA
|1.262
|-0,64
|BIST BALIKESİR
|1.152
|0,61
|BIST BURSA
|2.571
|1,11
|BIST DENIZLI
|2.422
|-0,66
|BIST ISTANBUL
|1.157
|0,20
|BIST IZMIR
|2.511
|0,87
|BIST KAYSERI
|5.287
|-0,30
|BIST KOCAELI
|2.461
|1,00
|BIST KONYA
|1.570
|1,29
|BIST TEKIRDAĞ
|7.199
|0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)