Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.776
|3,29
|BIST ANKARA
|2.006
|1,23
|BIST ANTALYA
|1.261
|1,27
|BIST BALIKESİR
|1.132
|1,11
|BIST BURSA
|2.502
|1,36
|BIST DENIZLI
|2.513
|-0,33
|BIST ISTANBUL
|1.153
|0,68
|BIST IZMIR
|2.459
|1,56
|BIST KAYSERI
|5.263
|1,11
|BIST KOCAELI
|2.429
|0,64
|BIST KONYA
|1.558
|0,45
|BIST TEKIRDAĞ
|7.229
|0,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)