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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-08-27 13:36:17 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.776 3,29
BIST ANKARA 2.006 1,23
BIST ANTALYA 1.261 1,27
BIST BALIKESİR 1.132 1,11
BIST BURSA 2.502 1,36
BIST DENIZLI 2.513 -0,33
BIST ISTANBUL 1.153 0,68
BIST IZMIR 2.459 1,56
BIST KAYSERI 5.263 1,11
BIST KOCAELI 2.429 0,64
BIST KONYA 1.558 0,45
BIST TEKIRDAĞ 7.229 0,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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