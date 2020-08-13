  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-08-13 13:31:30 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.173 0,39
BIST ANKARA 2.075 -0,05
BIST ANTALYA 1.281 -3,31
BIST BALIKESİR 1.190 -1,44
BIST BURSA 2.537 0,10
BIST DENIZLI 2.306 0,08
BIST ISTANBUL 1.171 0,18
BIST IZMIR 2.342 -0,78
BIST KAYSERI 5.076 -1,72
BIST KOCAELI 2.368 0,82
BIST KONYA 1.535 1,16
BIST TEKIRDAĞ 7.871 3,76

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Flaş iddia: Esed öldü! Rus uçakları Şam semalarında
Dünya

Flaş iddia: Esed öldü! Rus uçakları Şam semalarında

Suriye diktatörü Beşşar Esed’in Şam’daki meclis binası önünde konuşma yaparken geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve öldü..
Mısır'dan Türkiye'ye sürpriz hamle! Yunanistan Ege'de de hesap verecek
Gündem

Mısır'dan Türkiye'ye sürpriz hamle! Yunanistan Ege'de de hesap verecek

Akdeniz'de Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine engel olmak isteyen Yunanistan ile korsan anlaşma imzalayan Sisi yönetiminden sürpriz bir hamle..
Fransa Cumhurbaşkanı Türkiye'ye meydan okudu
Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Türkiye'ye meydan okudu

Doğu Akdeniz'de sular ısınırken gerilimi artıracak bir açıklama da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi. Macron, Oruç Reis'in petr..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı