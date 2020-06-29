Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|342.592
|0,10
|BIST ANKARA
|195.745
|0,63
|BIST ANTALYA
|114.647
|3,43
|BIST BALIKESİR
|126.514
|2,37
|BIST BURSA
|230.503
|2,05
|BIST DENIZLI
|259.528
|-1,07
|BIST ISTANBUL
|120.172
|0,68
|BIST IZMIR
|237.752
|1,16
|BIST KAYSERI
|516.758
|-0,85
|BIST KOCAELI
|228.824
|0,69
|BIST KONYA
|103.453
|0,74
|BIST TEKIRDAĞ
|727.577
|0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)