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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-29 14:19:28 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 342.592 0,10
BIST ANKARA 195.745 0,63
BIST ANTALYA 114.647 3,43
BIST BALIKESİR 126.514 2,37
BIST BURSA 230.503 2,05
BIST DENIZLI 259.528 -1,07
BIST ISTANBUL 120.172 0,68
BIST IZMIR 237.752 1,16
BIST KAYSERI 516.758 -0,85
BIST KOCAELI 228.824 0,69
BIST KONYA 103.453 0,74
BIST TEKIRDAĞ 727.577 0,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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