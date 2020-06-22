Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|345.710
|0,34
|BIST ANKARA
|196.283
|0,63
|BIST ANTALYA
|108.410
|0,08
|BIST BALIKESİR
|124.264
|1,32
|BIST BURSA
|212.390
|1,06
|BIST DENIZLI
|257.609
|7,12
|BIST ISTANBUL
|119.686
|0,77
|BIST IZMIR
|235.995
|1,09
|BIST KAYSERI
|493.906
|2,40
|BIST KOCAELI
|226.768
|1,68
|BIST KONYA
|102.272
|0,97
|BIST TEKIRDAĞ
|736.246
|1,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)