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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-09-16 14:08:13 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Sasa Polyester 433.318.081
Petkim 289.177.994
Kardemir (D) 218.553.471
Şişe Cam 181.700.506
Eczacıbaşı İlaç 175.043.833
Garanti Bankası 115.372.896
Tüpraş 92.811.690
ASELSAN 88.860.454
Oyak Çimento 77.850.488
Tekfen Holding 73.341.045
Deva Holding 72.049.371
Emlak Konut GMYO 71.506.324
Türk Hava Yolları 65.930.892
Arçelik 64.942.166
Odaş Elektrik 64.515.524
Vakıflar Bankası 62.815.399
Pegasus 60.938.016
Akbank 59.541.644
Zorlu Enerji 58.128.953
Alarko Holding 57.089.168

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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