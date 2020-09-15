Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|850.949.778
|Şişe Cam
|263.925.837
|ASELSAN
|165.324.290
|Doğan Holding
|151.482.151
|Sasa Polyester
|144.506.093
|Petkim
|130.907.537
|Eczacıbaşı İlaç
|125.100.842
|Garanti Bankası
|122.827.775
|Turkcell
|107.761.424
|Bim Mağazalar
|106.435.270
|Emlak Konut GMYO
|93.045.979
|Şekerbank
|85.559.909
|Ereğli Demir Çelik
|81.273.774
|Migros Ticaret
|79.241.275
|Odaş Elektrik
|78.949.964
|Arçelik
|78.596.589
|Türk Hava Yolları
|77.146.786
|Alkim Kimya
|73.271.330
|Karsan Otomotiv
|71.821.101
|Tüpraş
|66.254.027
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)