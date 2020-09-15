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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-09-15 14:32:40 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D) 850.949.778
Şişe Cam 263.925.837
ASELSAN 165.324.290
Doğan Holding 151.482.151
Sasa Polyester 144.506.093
Petkim 130.907.537
Eczacıbaşı İlaç 125.100.842
Garanti Bankası 122.827.775
Turkcell 107.761.424
Bim Mağazalar 106.435.270
Emlak Konut GMYO 93.045.979
Şekerbank 85.559.909
Ereğli Demir Çelik 81.273.774
Migros Ticaret 79.241.275
Odaş Elektrik 78.949.964
Arçelik 78.596.589
Türk Hava Yolları 77.146.786
Alkim Kimya 73.271.330
Karsan Otomotiv 71.821.101
Tüpraş 66.254.027

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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